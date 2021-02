Archiviata la grandiosa qualificazione alla finale di Coppa Italia, per la Juventus è tempo di rituffarsi nella lotta al vertice della Serie A, che vede in testa il Milan, a seguire l’Inter. Sulla strada dei bianconeri si parerà il Napoli, reduce dall’eliminazione in coppa, sfida che dovrà affrontare senza quattro giocatori. Non ci sarà Bonucci, non al massimo della condizione, né Arthur, vittima di un problema alla gamba destra, né Ramsey né Dybala, che prova ancora dolore al ginocchio e potrebbe rientrare per la sfida di Champions League contro il Porto.