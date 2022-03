Non c'è solo Paulo Dybala, e a sottolinearlo arriva l'edizione odierna del Corriere dello Sport. La Juventus deve ridiscutere tantissimi rinnovi e alcune situazioni delicate. Ogni incontro, non solo quello con l'argentino (che resta il più particolare e naturalmente fragile), è stato rinviato a data da destinarsi. O meglio: a fine marzo, quando ci sarà la pausa e Paulo potrebbe essere nel ritiro dell'Argentina, anche se la Juve spera che non raggiunga i compagni dell'Albiceleste per evitare ulteriore stress in un momento così delicato.



Tanti incontri, dunque, per un marzo-aprile che si annuncia ricco di viavai alla Continassa: da Bernardeschi a Perin, passando anche per Morata e Kean. Ecco i giocatori in bilico per la prossima stagione.