Stamattina vi abbiamo raccontato come oggi, 30 giugno 2021, Giorgio Chiellini sia all'ultimo giorno di contratto con la Juventus. Ma non sarà l'ultimo giorno della sua carriera da giocatore bianconero, dato che il rinnovo è davvero solo una formalità. Ma il capitano non è l'unico elemento della rosa juventina in scadenza oggi. C'è infatti un suo compagno nella stessa condizione: il terzo portiere Carlo Pinsoglio. Anche lui, grande uomo spogliatoio e amico di Cristiano Ronaldo, è all'ultimo giorno di contratto. Si era parlato di qualche interessamento dalla Serie B dove nel caso andrebbe a giocare titolare, tuttavia ad oggi sembra vicino pure lui al prolungamento contrattuale.