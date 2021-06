Il ​Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul futuro di Cristiano Ronaldo. Ora che si è concluso l'Europeo del suo Portogallo, CR7 si concentrerà sul suo futuro e dovrà decidere se restare o meno alla Juventus. Quali sono i suoi dubbi, però? Cristiano vorrebbe una squadra in grado di dargli la certezza di lottare ai massimi livelli. Ecco perché cambierebbe solo per squadre come Real Madrid, Manchester United e Paris Saint Germain...