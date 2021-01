Secondo quanto riportato da Sky Sport, la possibilità che Fabio Quagliarella possa tornare in bianconero resta comunque bassa. A prescindere dalle ultime voci e dal nodo quarta punta in casa bianconera. Per l'emittente, la Sampdoria non ha ricevuto alcuna telefonata e per il giocatore cercherà ovviamente di avere un indennizzo, nonostante i sei mesi di contratto che restano al calciatore. Inoltre, il giocatore non andrebbe via dalla Samp per 6 mesi e basta: ecco perché sta parlando di rinnovo con la Samp, ecco perché non è scontato che Fabio sposi il progetto bianconero. Le amicizie contano fino a un certo punto.