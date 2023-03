Di seguito, la Juventus ha comunicato sul sito tutti i giocatori convocati con le nazionali e le rispettive partite in programma.sarà impegnato con l'Italia nelle prime due sfide valevoli per la qualificazione ai prossimi Europei: gli Azzurri affronteranno a Napoli l'Inghilterra giovedì 23 marzo alle ore 20:45 e domenica 26 marzo se la vedranno in trasferta contro Malta.dosserà la maglia della Nazionale italiana, ma quella dell'Under 21. Nicolò è atteso da due amichevoli: la prima contro la Serbia venerdì 24 marzo alle ore 18:00 e la seconda contro l'Ucraina, in programma lunedì 27 marzo alle ore 20:00.Restando in Europa, ma spostandoci in Polonia, anche perinizieranno le qualificazioni agli Europei del 2024: per Wojciech previste sfide contro Repubblica Ceca (venerdì 24 marzo - ore 20:45) e contro Albania (lunedì 27 marzo - ore 20:45).Stessi giorni (24 e 27 marzo) e stessi orari (ore 20:45) anche pere la sua Francia. La strada verso l'Europeo 2024 per la Nazionale transalpina inizierà con il match contro l'Olanda e proseguirà con la partita contro l'Irlanda.Saranno, invece, Lituania (venerdì 24 marzo - ore 20:45) e Montenegro (lunedì 27 marzo - ore 20:45) le avversarie della Serbia diConvocazione in Nazionale anche per Iche scenderà in campo con l'Inghilterra Under 20. Ad attendere Samuel tre sfide di prestigio contro i pari età della Germania (mercoledì 22 marzo), degli USA (sabato 25 marzo) e della Francia (martedì 28 marzo) e saranno tutte valevoli per l'Under 20 Élite League.Spostandoci oltreoceano andiamo in casa Brasile. Convocazione peratteso da un unico appuntamento: l'amichevole a Tangeri contro il Marocco, in programma sabato 25 marzo.Amichevoli in programma anche per i campioni del mondo.sono stati convocati per affrontare due amichevoli internazionali in patria: l'Argentina affronterà Panama venerdì 24 marzo e poi Curacao martedì 28 marzo.