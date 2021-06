Ramsey-Juve, una storia giunta ai titoli di coda. Il gallese vorrebbe andarsene, il club bianconero vorrebbe venderlo, adesso basta trovare un valido acquirente per far collimare entrambe le volontà. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, recentemente si sarebbero informate West Ham e Crystal Palace ed inoltre si sarebbe anche parlato di un possibile ritorno all’Arsenal. In ogni caso, la Juve e Ramsey hanno idee chiare. Che viaggiano verso la linea dell’addio.