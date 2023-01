Come racconta il Corriere dello Sport, nel 3-5-2 del rimontone in classifica,ha dimostrato di poter fare la differenza anche daa tutta fascia. Un conto però è uno spezzone, seppur ampio, come quelli disputati contro Cremonese e Udinese. Un conto è scendere in campo dall’inizio. Quanto ha nelle gambe Chiesa in questo momento? È la prima domanda in cerca di risposta, ma almeno un’ora potrebbe finalmente essere pronto a disputarla. E soprattutto: per quanto tempo può questa Juve permettersi una formazione con Chiesa e Filip Kostic sulle fasce oltre ad Angel Di Maria e una punta pura (Arek Milik più di Moise Kean)?