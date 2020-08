Continua la preparazione della Juventus in vista della prossima stagione. Domani bianconeri a riposto, il tecnico Andrea Pirlo ha concesso un giorno libero a tutta la squadra che si ritroverà al Training Center della Continassa lunedì pomeriggio. Tanti i bianconeri assenti in quel giorno, a causa dei rispettivi impegni con le proprie Nazionali. Non ci saranno Demiral, Bonucci, Bernardeschi, Chiellini, Pellegrini, Szczesny, Ronaldo, Kulusevski e Rabiot.