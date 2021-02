Andrea Pirlo ha dovuto fare i conti con numerose assenze in vista della partita di questa sera al Bentegodi contro il Verona. Per questo ha deciso di convocare ben 8 giocatori della Juventus Under 23. Alcuni in realtà sono ormai nel giro della prima squadra, come Radu Dragusin e Nicolò Fagioli. Anche Daouda Peeters viene spesso convocato da Pirlo, così come Hamza Rafia. Alessandro Di Pardo ha esordito nei minuti finale della partita contro il Crotone. Il difensore Riccardo Capellini è alla prima convocazione in Serie A, mentre l'attaccante Alejandro Marques e il neoacquisto Marley Aké sono alla prima chiamata in assoluto con la prima squadra bianconera.