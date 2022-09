Si è concluso da appena un giorno il mercato della Juventus e finalmente si possono iniziare a tirare alcune somme su quanto Madama verserà nelle casse dei bianconeri in questa stagione. Stando alle analisi sviluppate da Calcio e Finanza infatti, il giocatore bianconero che guadagnerà di più è il neo arrivato Paul Pogba, per che, con i suoi 8 milioni di euro annui contirbuirà enormemente a raggiungere la cifra complessiva dei 97 milioni di euro netti. Se facciamo però un confronto con la stagione precedente, ci accorgiamo come la Juve abbia ridotto il suo monte ingaggi, con il totale lordo di circa 169 milioni, contro i 157,47 di questa stagione.