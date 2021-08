Cristiano Ronaldo vuole lasciare la Juventus, che a sua volta, per 25-30 milioni, può lasciare andare il fuoriclasse portoghese da qui alla fine del mercato posta la prossima settimana. E quali club sono rimasti in lizza per CR7, grazie anche alle continue insistenze di Jorge Mendes?E in entrambi i casi potrebbe esserci una contropartita tecnica.Come spiega Calciomercato.com, infatti, se il PSG dovesse cedere Kylian Mbappé al Real Madrid allora si riaprirebbe la pista CR7 per costituire la coppia stellare con Messi. Ma il club parigino valuterebbe Ronaldo in alternativa a Lewandowski, Richarlison, Kean o Coman.E poi il City, dicevamo. Se prendere Harry Kane dal Tottenham si rivelasse impossibile (il presidente Levy sta ergendo un muro quasi invalicabile) scatterebbe il piano Ronaldo.Sarà una settimana sul filo del rasoio!