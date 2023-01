Sarà un 2023 di nuovi acquisti? Sì, senz'altro. Ma senza "colpi di teatro", per citare Maurizio, amministratore delegato del club fino al 18 gennaio. Ebbene: sarà però un anno di volti diversi, di giovani pronti a comandare e - magari per Allegri - anche di ritorni importanti. Su tutti, quello di Paul, che resta in ottima compagnia tra le assenze di Dusane Juan, più il recupero a rilento di FedericoMa il mercato si muove, e soprattutto ha un obiettivo ben preciso: andare a pescare l'esterno giusto per il gioco di Allegri, ora chesi sono convertiti a terzi di difesa. Una mutazione che scopre la Juventus in quel determinato reparto. E che chiama i primi colpi dell'anno.