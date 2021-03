Oggi, 1° marzo, per la Juventus inizia un mese cruciale: i bianconeri devono ancora capire se possono lottare per lo scudetto, oggi lontano 10 punti ma con una partita da recuperare col Napoli. In questo senso, le prossime settimane diranno se la Juve sarà ancora in corsa per i tre obiettivi stagionali o se la prima volta di Pirlo da allenatore diventerà un flop. Ronaldo e compagni scenderanno in campo domani contro lo Spezia e sabato con la Lazio, poi martedì prossimo ospiteranno il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions e domenica affronteranno il Cagliari in campionato; la settimana successiva, la sfida col Benevento. In questo mese potrebbe essere recuperata anche la gara col Napoli.