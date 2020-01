Ecco gli impegni del settore giovanile della Juventus.



UNDER 23



GARA CAMPIONATO 2A GIORNATA - RITORNO

LUNEDI 13 GENNAIO ORE 20,45

ROBUR SIENA-JUVENTUS

STADIO ARTEMIO FRANCHI VIALE DEI MILLE 3 - SIENA



UNDER 19



GARA CAMPIONATO 14A GIORNATA - ANDATA

SABATO 11 GENNAIO ORE 13,00

NAPOLI - JUVENTUS

CAMPO IANNIELLO VIA IANNIELLO - FRATTAMAGGIORE (NA)



UNDER 17



GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA – RITORNO

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,00

JUVENTUS-SASSUOLO

CAMPO ALE & RICKY VIA STUPINIGI 182 – VINOVO



UNDER 16



GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA - RITORNO

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 13,15

GENOA - JUVENTUS

CAMPO BEGATO 9 VIA FELICE MARITANO 20 - GENOVA



UNDER 15



GARA CAMPIONATO 1A GIORNATA - RITORNO

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 11,30

GENOA - JUVENTUS

CAMPO BEGATO 9 VIA FELICE MARITANO 20 - GENOVA



UNDER 14



GARA CAMPIONATO U14 INTERR.LE SOC. PROF. 9A GIORANTA ANDATA - RECUPERO

SABATO 11 GENNAIO ORE 14,30

JUVENTUS - SAMPDORIA

CAMPO MAROLA VIA DEL CASTELLO 3 - VINOVO



UNDER 13



TEST MATCH

DOMENICA 12 GENNAIO 15,30

BRESCIA vs JUVENTUS

CAMPO: Centro Sportivo "San Filippo" di via Luigi Bazoli 10 - BRESCIA



CONFRONTO TECNICO

SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00:

JUVENTUS vs MONZA

CAMPO: JTC via Stupini 182 - VINOTO (TO)



TORNEO VEREINS SERVICE CUP

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

CAMPO: Sporthalle - MUNDERKINGEN



UNDER 12



TORNEO “EURO CUP”

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

CAMPO: Viktoria Heiden Sportzentrum - HEIDEN



TORNEO FAIR PLAY ELITE UNDER 13

DOMENICA 12 GENNAIO

H 11,00: JUVENTUS vs GRAND PARADIS

H 11,45: JUVENTUS vs OLMO

H 12,30: JUVENTUS vs CHERASCHESE

CAMPO: Regione Lillaz - AYMAVILLES (AO)



WINTER SCA CUP

SABATO 11 GENNAIO

H. 9,55: JUVENTUS vs ACQUI

H. 10,20: JUVENTUS vs SCA ASTI NERI

H. 11,10: JUVENTUS vs AREA CALCIO

Dalle h 14,30 finali

CAMPO: "Corso Alba" strada San Bernardino 22 - ASTI



UNDER 11



TEST MATCH

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 14,00

BRESCIA vs JUVENTUS

CAMPO: Centro Sportivo "San Filippo" di via Luigi Bazoli 10 - BRESCIA



AMICHEVOLE

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 16,15

JUVENTUS vs Selez. SISPORT

CAMPO: JTC via Stupini 182 - VINOTO (TO)



MEMORIAL “A. GARIAZZO”

SABATO 11 GENNAIO

H 14,00 JUVENTUS vs REAL ORIONE

H 15,00 JUVENTUS vs LASCARIS

CAMPO: via Santa Cristina 16 - BORGARO T.SE (TO)



MEMORIAL “A. GARIAZZO”

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 9,30

JUVENTUS vs SISPORT

CAMPO: via Santa Cristina 16 - BORGARO T.SE (TO)



UNDER 10



TORNEO "SOTTO L'ALBERO"

DOMENICA 12 GENNAIO

H. 10,30: JUVENTUS vs 1° Dilettanti

H. 11,00: JUVENTUS vs 2° Dilettanti

H. 11,30: JUVENTUS vs TORINO

CAMPO: Parco Einaudi 3/A - SAN MAURO T.SE (TO)



TORNEO "CRISTALLI DI NEVE"

SABATO 11 GENNAIO ORE 17,40

JUVENTUS vs ALICESE ORIZZONTI

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 - GRUGLIASCO (TO)



TORNEO "IL PULCINO MASCHERATO"

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 17,45

JUVENTUS vs POL. MIRAFIORI

CAMPO: Comunale di via Enzo Ferrari 3 - PIANEZZA (TO)



AMICHEVOLE

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 16,15

JUVENTUS vs Selez. SISPORT

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 - VINOVO (TO)



UNDER 9



TORNEO “SELVINO WINTER CUP”

SABATO 11 E DOMENICA 12 GENNAIO

CAMPO: Palazzetto dello Sport di Via Manzù 34 – SELVINO (BG)



AMICHEVOLE

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,15

JUVENTUS vs Selez. SISPORT

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 - VINOVO (TO)



TORNEO “CRISTALLI DI NEVE"

SABATO 11 GENNAIO ORE 14,55

JUVENTUS vs SAN MAURO

CAMPO: Via Alberto Sordi 13 - GRUGLIASCO (TO)



TORNEO “PALLONE IN MASCHERA”

DOMENICA 12 GENNAIO

H. 15,15: JUVE vs Perd. BRUINESE-VALDRU.

H. 16,00: JUVE vs Vinc. BRUINESE-VALDRU.

CAMPO: Corso Francesco Ferrucci 63A - TORINO



UNDER 8



CONFRONTO TECNICO

SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00

JUVENTUS vs MONZA

CAMPO: JTC di via Stupinigi 182 - VINOVO (TO)



TRIANGOLARE AMICHEVOLE

SABATO 11 GENNAIO ORE 15,00

CAMPO: via Pier Domenico Oliviero 40 - TORINO



TORNEO "JAKALA CUP"

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 17,00

JUVENTUS vs LUCENTO

CAMPO: via del Castello 3 – VINOTO (TO)



MEMORIAL "LUCA TAIBBI"

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,00

JUVENTUS vs TRECATE 46

CAMPO: Palestra "Aldo Moro" di via San Rocco 8 - BRUINO (TO)



UNDER 7



TRIANGOLARE AMICHEVOLE

SABATO 11 GENNAIO ORE 10,30

JUVENTUS BIANCONERA vs SISPORTvs POL. MIRAFIORI

CAMPO: via Alberto Sordi 13 - GRUGLIASCO (TO)



TRIANGOLARE AMICHEVOLE

SABATO 11 GENNAIO ORE 10,30

CAMPO: via Alberto Sordi 13 - GRUGLIASCO (TO)



TORNEO "SOTTO L'ALBERO"

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 15,00

JUVENTUS vs BACIGALUPO

CAMPO: via Monte Ortigara 78 - TORINO