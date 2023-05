DaQuella di questa settimana sarà una puntata speciale della nostra rubrica "Next Gen On The Road".Il focus sarà, infatti, sulle convocazioni di otto bianconeri chiamati dalle rispettive Nazionali per prendere parte a prestigiosi impegni internazionali.MONDIALE UNDER 20Partiamo dall'appuntamento più importante: il Mondiale Under 20. Si giocherà in Argentina e saranno quattro i bianconeri convocati per questa avventura, con tre differenti Selezioni.Matias Soulé Malvano lo giocherà in casa con l'Albiceleste e le prime tre sfide - quelle della fase a gironi - lo vedranno impegnato contro Uzbekistan (20 maggio, ore 23:00), Guatemala (23 maggio, ore 23:00) e Nuova Zelanda (26 maggio, ore 23:00).Vestiranno la maglia dell'Italia, invece, Riccardo Turicchia e Filippo Fiumanò, quest'ultimo ha giocato questa stagione in prestito all'Aquila Montevarchi. La Nazionale italiana Under 20 se la vedrà nel girone con Brasile (21 maggio, ore 23:00), Nigeria (24 maggio, ore 20:00) e Repubblica Dominicana (27 maggio, ore 20:00).L'ultimo bianconero che parteciperà alla rassegna iridata in Argentina con la sua Nazionale sarà Felix Nzouango Bikien. Il difensore classe 2003 vestirà la maglia della Francia e affronterà, in sequenza, Corea del Sud (22 maggio, ore 20:00), Gambia (25 maggio, ore 20:00) e Honduras (28 maggio, ore 23:00).EUROPEI UNDER 17Alessandro Bassino, Francesco Crapisto e Filippo Pagnucco, invece, con la maglia dell'Italia Under 17 parteciperanno all'Europeo di categoria che si disputerà in terra ungherese.Queste le avversarie che andranno ad affrontare nella fase a gironi in Ungheria: Spagna (18 maggio, ore 20:00), Serbia (21 maggio, ore 20:00) e Slovenia (24 maggio, ore 17:00).Alessandro Bassino è attualmente un giocatore dell'Under 17 di Mister Panzanaro, come Francesco Crapisto e Filippo Pagnucco, ma ha già totalizzato tre presenze in questa stagione con la Primavera di Mister Montero.COPPA D'AFRICA UNDER 17Per il nostro Adam Boufandar, invece, la Coppa d'Africa Under 17 è arrivata al suo atto conclusivo e con il suo Marocco venerdì 19 maggio - dopo aver superato ai calci di rigore il Mali in semifinale - affronterà in finale il Senegal.Il suo torneo fino a questo momento è stato fantastico: il centrocampista della nostra Under 17, quella allenata da Mister Panzanaro, è stato titolare in tutte le partite della fase a gironi contro Sudafrica, Nigeria e Zambia, ai quarti di finale contro i padroni di casa dell’Algeria e in semifinale contro il Mali.