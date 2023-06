Dal sito ufficiale della Juve.Il campionato dei bianconeri è finito, ma per molti giocatori la stagione prevede ancora una serie di impegni.Gli Azzurri sono attesi dalla fase finale di UEFA Nations League (convocati:) in Olanda: il 15 giugno sfida alla Spagna, eventuale finale il 18.Azzurrini impegnati, si spera a lungo, per gli Europei Under 21: dalla nostra Prima Squadra sono convocati(che giocano il 22 con la Francia, il 25 con la Svizzera e il 28 con la Norvegia.Stessi giorni di impegni anche per, in campo con l'Inghilterra rispettivamente contro Repubblica Ceca, Israele e Germania.Numerose le amichevoli internazionali in programma a giugno: Colombia () contro Iraq il 16 e Germania il 20, Brasile () contro Guinea e Senegal il 17 e il 20.La Polonia () gioca in amichevole con la Germania il 16 e poi ha un turno di qualificazione ai prossimi Europei il 20, con la Moldavia; la Serbia (); stesse date per la Serbia (Kostic, Vlahovic), in amichevole con la Giordania e poi in qualificazione agli Europei contro la Bulgaria.Due turni di qualificazione a Euro 2024 per la Francia (): con Gibilterra il 16 e con la Grecia il 19.Infine amichevoli per l'Argentina, con l'Australia il 15 e l'Indonesia il 19.15.6 - SPAGNA - ITALIA - UEFA Nations League16.6 - ARGENTINA - AUSTRALIA (Amichevole)16.6 - COLOMBIA - IRAQ (Amichevole)16.6 - POLONIA - GERMANIA (Amichevole)16.6 - SERBIA - GIORDANIA (Amichevole)16.6 - GIBILTERRA - FRANCIA (Qual Euro 2024)17.6 - BRASILE - GUINEA (Amichevole)18.6 - Eventuale Finale UEFA Nations League19.6 - FRANCIA - GRECIA (Qual Euro 2024)16.6 - INDONESIA - ARGENTINA (Amichevole)20.6 - GERMANIA - COLOMBIA (Amichevole)20.6 - BRASILE - SENEGAL (Amichevole)20.6 - BULGARIA - SERBIA (Qual Euro 2024)20.6 - MOLDAVIA - POLONIA (Qual Euro 2024)22.6 - Under 21 - FRANCIA-ITALIA22.6 - Under 21 - REPUBBLICA CECA - INGHILTERRA25.6 - Under 21 - SVIZZERA - ITALIA25.6 - Under 21 - INGHILTERRA - ISRAELE28.6 - Under 21 - ITALIA - NORVEGIA28.6 - Under 21 - INGHILTERRA - GERMANIA