"La Serie A si ferma per la prima sosta delle Nazionali e sono diversi i giocatori della Juventus convocati dalle rispettive Selezioni. Qui sotto tutti gli appuntamenti che li vedranno coinvolti nei prossimi giorni. Sono 15 i bianconeri che vestiranno i colori della propria Nazionale.La prima a scendere in campo sarà l’Olanda di de Ligt impegnata mercoledì 1 settembre contro la Norvegia nel quarto match della fase a gironi valevole per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Montenegro e Turchia, poi, gli altri due impegni per la Nazionale Oranje.Giovedì 2 settembre, invece, scenderanno in campo tutte le altre Selezioni dei bianconeri convocati. Il primo appuntamento per l’Italia Campione d’Europa di Bernardeschi, Bonucci, Chiellini, Chiesa e Locatelli affronterà la Bulgaria. Gli Azzurri sono attualmente primi nel girone a punteggio pieno dopo tre partite disputate. Szczesny, con la sua Polonia, è atteso dalla sfida contro l’Albania. Derby bianconero, invece, per Kulusevski e Morata in Svezia-Spagna. Per l’Italia, poi, Svizzera in trasferta e Lituania per chiudere la prima sosta della stagione 2021/22. San Marino e Inghilterra le altre due avversarie per Szczesny e la Nazionale polacca. Georgia e Kosovo, dopo la Svezia, per la Spagna e Alvaro Morata. Per Kulusevski, amichevole in programma contro l’Uzbekistan prima di chiudere contro la Grecia.Spostandoci in Sudamerica, ma restando sempre sulla corsa ai Mondiali del 2022, la Colombia di Cuadrado è attesa dal confronto con la Bolivia, per Dybala il ritorno nella Nazionale argentina coincide con il match contro il Venezuela e a chiudere il programma della giornata sono Alex Sandro e Danilo con Brasile-Cile e l’Uruguay di Bentancur impegnato in Perù. Saranno, poi, contro Paraguay e Cile i successivi due impegni per Cuadrado e la sua Nazionale. Bolivia ed Ecuador, dopo il Perù, per l’Uruguay. Il secondo derby di questa sosta (dopo Svezia-Spagna) sarà un grande classico del calcio sudamericano con Alex Sandro e Danilo da una parte e Dybala dall’altra: Brasile e Argentina si affronteranno domenica 5 settembre alle ore 21.00 (orario italiano). La Selezione verdeoro chiuderà poi contro il Perù, quella albiceleste contro la Bolivia.Iniziano con la sfida contro El Salvador le qualificazioni alla Coppa del Mondo anche per gli Stati Uniti di McKennie e proseguiranno con le sfide contro Canada e Honduras".