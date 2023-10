DaUltimi impegni con la Nazionali per i giocatori della Juventus, prima di tornare in bianconero e focalizzarsi sui prossimi impegni.Gara importantissima per l'Italia, a Wembley, contro l'Inghilterra: coinvolti Locatelli, Kean e Gatti. Prima tocca all'Under 21 azzurra di Miretti. Punta a tornare alla vittoria la Serbia di Kostic, contro Montenegro nella gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei. Amichevole per Rabiot: Francia-Scozia. Nella notte, da noi sarà il 18 ottobre, giocnao poi Uruguay-Brasile (Bremer) e USA-Ghana (McKennie e Weah).JUVE IN NAZIONALE, IL PROGRAMMA DI MARTEDI 17 OTTOBRE E MERCOLEDI 18 OTTOBREInghilterra - Italia, ore 20:45 (Locatelli, Kean, Gatti)Italia Under 21 - Norvegia Under 21, ore 17:45 (Miretti)Francia - Scozia, ore 21:00 (Rabiot)Serbia - Montenegro, ore 20:45 (Kostic)Uruguay - Brasile, ore 02:00 [18 ottobre 2023] (Bremer)USA - Ghana, ore 02:30 [18 ottobre 2023] (McKennie, Weah)