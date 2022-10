Cosa succede a? Il Corriere dello Sport racconta come finora si siano visti soltanto bagliori del giocatore decisivo e capace di fare la differenza ammirato all’Eintracht. Bagliori comunque significativi, riassunti nei tre assist per i gol di Milik (contro la Fiorentina), McKennie (contro il Paris Saint Germain) e Bremer (contro la Salernitana). Ecco la specialità della casa, ecco la qualità principale che ha stregato i dirigenti juventini, l’assistenza per i compagni.