Andrea Pirlo ha iniziato oggi a preparare Juventus-Roma insieme alla squadra. La partita si giocherà sabato alle 18 all'Allianz Stadium e sono tre in tutto le defezioni nell'organico bianconero. La prima è quella di Rodrigo Bentancur per la squalifica in seguito all'ammonizione da diffidato rimediata contro la Sampdoria nella scorsa giornata di campionato. E poi quelle di Aaron Ramsey e Paulo Dybala che ancora lavorano a parte e non rientreranno in gruppo prima di lunedì: Dybala sta ancora recuperando dalla lesione ai legamenti del ginocchio sinistro patita quasi un mese fa, mentre Ramsey è alle prese con un riacutizzarsi di vecchie noie muscolari che gli ha fatto già saltare l'Inter in Coppa Italia.