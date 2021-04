1









L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su tutte le assenze della Juventus contro il Torino, derby in programma domani alle 18: “Merih Demiral ha insistito per rispondere alla convocazione della Turchia - legittimo - ma in nazionale ha preso il Covid. Leonardo Bonucci è stato l’unico con un test positivo tra gli azzurri. Gigi Buffon è stato tolto dal referto del derby dalla Corte Federale d’Appello, che ha rivisto la decisione di primo grado per la sua bestemmia di dicembre contro il Parma. Arthur prima è uscito di scena per il riacutizzarsi del problema alla gamba destra, poi è andato a far festa a casa McKennie con Dybala. Nessuno di loro è atteso domani pomeriggio alle 18 al Grande Torino”.