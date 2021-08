La Juventus ha svolto una seduta di allenamento questa mattina alla Continassa, con Max Allegri che ha alternato lavoro atletico e col pallone, con particolare attenzione alla velocità e alla coordinazione della fase di possesso, in particolare in uscita bassa. In tutto questo, non erano presenti sul terreno di gioco dello Juventus Training Center quattro giocatori:che ha effettuato lavoro differenziato in palestra, eche fra meno di un'ora si presenterà ufficialmente in conferenza stampa. Rientrato definitivamente in grup​po Rabiot.