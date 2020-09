La campanella del primo round è suonata. Dall’1 settembre il calciomercato ha aperto ufficialmente i battenti, e chiuderà al termine del dodicesimo round, il 5 ottobre. Tra affari in entrata ed in uscita già conclusi, idee e strategia da perseguire, la dirigenza bianconera dovrà combattere per mettere a disposizione di Andrea Pirlo una squadra in grado di poter vincere su tutti i fronti. Ilbianconero.com riepiloga tutti colpi annunciati dalla Juve.



Arrivi: Kulusevski (Parma), Arthur (Barcellona), McKennie (Schalke 04), Brighenti (Monza), Felix Correia (Manchester City), Gori (Pisa), Hajdari (Basilea), Nzouango Bikien (Amiens), Iling (Chelsea), Mbangula (Anderlecht), Strijdonck (Az Alkmaar)

Rientri: Perin (Genoa), Pellegrini (Cagliari), Romero (Genoa), Pjaca (Anderlecht).

Partenze: Pjanic (Barcellona), Matuidi (Inter Miami), Muratore (Reggiana).

Allenatore: Pirlo (nuovo).