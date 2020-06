Il migliore in campo. Ancora un gol pazzesco, fatto sembrare semplicissimo: Paulo Dybala non è stato solo il primo a segnare, ma anche a twittare. Serata tranquilla per la Juventus contro il Lecce, e l'attività social dei calciatori lo dimostra: parte proprio Paulo con una foto stile Avengers. Da una parte c'è l'argentino, poi Cuadrado, Cristiano Ronaldo e Matuidi sull'out sinistro, proprio come in campo. Scrive anche Pjanic, juventino fino a fine stagione: "Solo la vittoria - in testa".



