è la bandiera della Juventus, da omaggiare in ogni occasione, anche ieri, quando è tornato all'Allianz Stadium scatenando l'entusiasmo e la fantasia dei tifosi bianconeri. Tutti lo vorrebbero ritrovare con un ruolo da dirigente e quanto succede al minuto 23 di Juventus-Verona è un segnale chiaro. Tutto lo Stadium in piedi, il coro? «Un capitano, c'è solo un capitano...».Come sottolinea il Corriere dello Sport, Del Piero allo Stadium non è una notizia sconvolgente come quella della scorsa occasione, perché dopo aver messo alle spalle il gelo tra Pinturicchio e il club bianconero, ora non sono solo suggestioni quelle che lo ricollegano a un effettivo ritorno. Per ora la sua presenza era di nuovo legata alla sua Juventus Academy di Los Angeles, ma in futuro... Anche se per ora Allegri glissa e rimanda alla società ogni comunicazione in merito e le preoccupazioni fuori dal campo sono già tante. Passata questa fase, però, ecco che tutto può tornare a intrecciarsi davvero.