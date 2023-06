. Come racconta Tuttosport, in vista della prossima stagione laconsidera alcuni giocatori assolutamente intoccabili, ed è a loro che si appoggerà la squadra che verrà allestita in estate. Su tutti spicca, perno della difesa ma anche leader dello spogliatoio, capitano vero a cui tutti, giovani e non, hanno imparato a fare riferimento in un anno di tante incertezze e cambiamenti. Nella ristretta cerchia c'è poi Manuel, che meglio di tutti ha incarnato i valori della juventinità adattandosi a ogni circostanza e facendosi apprezzare molto da Massimiliano, intenzionato a ripartire da lui.Restando a centrocampo, l'altro perno della squadra che verrà è Nicolò, diamante già sgrezzato che, dopo quella dell'esplosione, è pronto a vivere l'annata della consacrazione, quella che tutti sperano possa farlo diventare un campione, concluso ormai l'apprendistato. E poi c'è Paul, intoccabile ma non tanto per meriti legati al campo: il Polpo, infatti, dopo i problemi fisici che di fatto lo hanno costretto a saltare un'intera stagione, non sarà nemmeno sfiorato dalle dinamiche di mercato, motivo per cui avrà la testa solo alla Juve. Che da parte sua conta di rivederlo presto nella sua versione migliore, così da potergli finalmente affidare le chiavi del suo reparto di riferimento.