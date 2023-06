Entro fine settimana, ecco, si saprà. Si saprà se laavrà ancora la voglia di ripartire dae se - di conseguenza - tutto ciò verrà comunicato all'allenatore. Che, non avendo fatto poi tanti piani sul futuro, per ora non ha ricevuto alcun aggiornamento sulla sua situazione. Forte di un contratto (fortissimo), Allegri si sta dedicando alla famiglia e prenderà un naturale periodo di pausa, stacco, pensieri altrove.Con ogni probabilità, però, entro la fine di questa settimana si capirà il destino della Juventus. E ciò porta necessariamente a un incontro tra le parti. Ossia l'allenatore e la società. Anzi: la proprietà. Allegri ed Elkann si parleranno per capire ciò che è andato, quello che si poteva fare diversamente, come eventualmente ricominciare a costruire una Juventus vincente. O almeno non balbettante. Non c'è ancora una data, c'è una sensazione: entro venerdì, ci sarà una stretta di mano. Per salutarsi. O confermarsi.