I fantastici quattro. Così vengono definiti da La Gazzetta dello Sport Cristiano Ronaldo, Morata, Chiesa e Kulusevski. I quattro, appunto, che saranno titolari e che affronteranno all'attacco il Benevento. Scrive il quotidiano come questa sia un'opzione molto intrigante, ma che ha bisogno di un aiuto concreto di tutti per funzionare: "Quando tutti si sacrificano tutto diventa più facile. Sugli esterni ho due giocatori che possono fare le due fasi e la squadra ne trae giovamento", le parole di Pirlo in conferenza. Ecco, se è "difficile chiedere ripiegamenti in difesa a Ronaldo, che però compensa con i gol", a Chiesa e Kulusevski l'arduo compito di rientrare e agevolare la fase difensiva.