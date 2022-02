1









Si va verso il tridente. E si va verso il debutto dal primo minuto di Denis Zakaria. Allegri sta per sciogliere le riserve e tutte le novità dell'ultim'ora vogliono il tecnico bianconero ben lontano dalla versione conservatrice a cui spesso ha fatto abituare i propri tifosi. Tutti dentro? Sì, ma "a patto che corrano". E che corrano dunque Dybala e Morata. LA NOVITA' - Potrebbe essere una 'prima volta' anche per un 4-3-3 più fluido, meno puro (la Juve è senza esterni), ma con un centrocampo solido dove Zakaria diventa già necessario e fondamentale. Arthur agirà da vertice basso, per certi versi sarà il regista della squadra. Al loro fianco, l'ordine di scuderia per Rabiot, chiamato anche a dare una mano sostanziosa in fase d'inserimento. Con McKennie fuori, toccherà al francese andare a rimpolpare l'area di rigore, ben presidiata da Vlahovic e sicuramente bazzicata da Morata. Un passo alla volta, uno in più verso una nuova Juve.