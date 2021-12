Un attaccante sotto l'albero. La Juve cerca una punta e torna a fare sul serio per regalare adun rinforzo di qualità (negli ultimi metri) e quantità (come presenza sotto la porta). Ecco, per Gazzetta i nomi sono essenzialmente tre: Anthony, Mauroe Pierre-EmerickCome racconta il quotidiano, la virata strategica è figlia delle ultime riunioni tecniche. È vero, infatti, che sia il Manchester United che l’Arsenal sono disposti a cedere Martial e Aubameyang in prestito, ma il loro curriculum calcistico non soddisfa appieno la società bianconera. Tutta la strada porta allora a Icardi? Da Torino hanno proposto uno scambio di prestiti con Arthur, ma Leonardo è stato molto netto: prestito sì, ma solo con obbligo.