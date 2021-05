ha parlato in lungo e in largo dopo il suo addio alla qui la lunga intervista rilasciata ai microfoni di Juventus TV). Una storia unica e leggendaria, impressa nel cuore dei tifosi bianconeri e nella storia del calcio. Adesso, per il portierone 43enne si aprono due strade: appendere i guanti al chiodo oppure continuare e accettare una proposta che reputi stimolante. Stando a quanto riporta Tuttosport, lo cercano. In Italia accetterebbe solo il Parma, soluzione che al momento non convince Buffon.