Attraverso il sito ufficiale della società bianconera, è già possibile leggere le risposte ad alcune domande pervenute da alcuni azionisti. Uno di questi, Marco Bava, ha chiesto delucidazioni sulla questione Suarez. "La Juventus non ha organizzato l'esame di Luis Suarez. Non sussiste nessun rischio di responsabilità per la società", la posizione del club bianconero. NESSUN COINVOLGIMENTO - A una domanda in cui si parla del possibile coinvolgimento dell'avvocato Maria Turco, la Juve risponde: "Non è vero. Le frasi riportate non corrispondo al contenuto delle telefonate. Sono frutto di un racconto distorto effettuato improvvidamente da personaggi tenuti all'osservanza del segreto istruttorio. Non è stata affidata alcuna organizzazione dell'esame all'avvocato Turco. Quando verrà meno il segreto istruttorio sulla vicenda sarà possibile fornire ulteriori elementi a piena conferma del corretto operato degli avvocati e della società". Ancora: "L'indagine è in corso ed è coperta dal segreto come più volte ribadito dal Procuratore di Perugia, dott. Cantone. La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente la volontà di non tesserarlo".