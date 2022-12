Un altro giorno al lavoro, per il dg. Un altro po' di tempo per capire, comprendere, valutare, intervenire. Come racconta Tuttosport, il futuro amministratore delegato della Juventus avrà pieni poteri e i tifosi lo conosceranno in maniera particolare. Con il direttore sportivo Cherubini, confermato almeno fino a giugno, si occuperà dell'area sportiva. In questa fase saranno altre, le urgenze di Scanavino, ma Elkann sta cominciando a prendere confidenza con una macchina importante. Che dovrà guidare, non da solo però da principale protagonista.Qual è tuttavia l'ordine delle cose da seguire ed eseguire? Nella lista delle cose da fare, Scanavino dovrà trovare spazio e tempo anche per l'annunciata rivoluzione della parte sportiva.Necessariamente competenti in materia calcistica.