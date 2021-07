La Juventus ha deciso, a partire in difesa sarà Merih Demiral: il difensore turco vorrebbe provare un'esperienza in una squadra che non lo metta come quarto centrale di difesa nelle gerarchie (alla Juve partirebbe dietro a De Ligt, Bonucci e Chiellini) e il club bianconero ha bisogno di piazzare plusvalenze. Dunque, dove andrà Demiral? Secondo il sintetico punto della situazione di Calciomercato.com, su di lui ci sono due club:Il prezzo da pagare? Almeno 35 milioni di euro. Il Borussia sta preparando l'offerta.