Gli ultimi botti di mercato della Juventus dipenderanno prettamente dalle uscite. Oltre al caso Khedira ed agli interessamenti per De Sciglio e Rugani, il nome che tiene banco in questa direzione è Douglas Costa, che gode di mercato internazionale e per il quale i bianconeri potranno monetizzare significativamente. Da tempo Paratici sta provando ad offrirlo a Manchester United e Wolverhampton a cifre inferiori a quei 60 milioni di euro chiesti qualche settimana fa (ora tra i 30-40), ma come riporta Calciomercato.com, anche City e Paris Saint-Germain sarebbero tornate d’attualità.