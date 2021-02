Proprio agli ultimi battiti del calciomercato invernale, la Juventus è riuscita a chiudere una serie di operazioni che le hanno permesso di tamponare il bilancio, colpito dalla crisi finanziaria scatenata dalla pandemia. Le famose plusvalenze, che attualmente, per la stagione in corso, si assestano a 27,8 milioni di euro. Altre cifre rispetto ai 166,5 milioni di euro messe a referto per l’esercizio scorso 2019/20. Infatti, come riporta Calcio e Finanza, il bilancio scorso teneva conto di cessioni importanti, come i 43,7 i milioni di plusvalenza legati alla cessione di Pjanic al Barcellona, 27 per Kean all’Everton, 30,4 per Cancelo al Manchester City ed infine 14,6 per Emre Can al Borussia Dortmund.