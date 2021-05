L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza le possibili perdite della Juventus nel caso in cui non dovesse centrare la Champions League: “Prima ancora che obiettivo sportivo la Champions è fondamentale fonte di incassi: i ricavi da premi per la Juve negli ultimi anni hanno pesato per un quarto del fatturato, l’assenza dal palcoscenico ha contratto entrate e valore del marchio rossonero. Una cinquantina di milioni garantiti con l’ingresso, ma la Juve pur fermandosi agli ottavi ne ha incassati quasi 80. A cui si aggiungono 5-10 da botteghino (con stadi riaperti a pieno regime). Senza, scattano “malus” dagli sponsor e riflessi indiretti su marketing e immagine. Tanto denaro, ancora più pesante nel post-Covid, ancora più necessario per i bianconeri, che vanno verso un rosso da 200 milioni”.