Oggi la Primavera bianconera è in campo con il lutto al braccio in memoria di Benito Sarti. Lo stesso faranno anche, nel fine settimana, Prima Squadra femminile e maschile e Under 23. — JuventusFC (@juventusfc) February 5, 2020

La scomparsa dii, come annunciato nella giornata di ieri , ha lasciato un piccolo grande vuoto nell'ambiente Juventus, squadra per cui l'ex terzino, venuto a mancare a 83 anni, ha giocato per nove stagioni. Notizia di oggi, invece, è l'annuncio della Juventus, che ha scelto di celebrare l'ex bandiera scomparsa con il lutto al braccio in tutte le partite della settimana. A partire da oggi, con la Primavera in campo al Franchi per la Coppa Italia , ma anche nel week end, con le gare di Women, U23 e Prima squadra.