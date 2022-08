Come racconta Gazzetta, non sono pochissime le partite che salterà Di Maria. Infatti, calendario alla mano, l’argentino a meno di un miracoloso recupero salterà la Samp, la Roma, lo Spezia e la Fiorentina in campionato. Difficile che ce la faccia anche per il debutto in Europa (6-7 settembre), potrebbe porsi come obiettivo l’11 settembre contro la Salernitana per esserci poi al secondo turno di Champions (13-14 settembre).