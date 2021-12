Massimiliano Allegri non ha intenzione di scaricare, tra i due c’è un rapporto di fiducia e stima reciproca. Ma con un Lucain grande crescita le occasioni per riprendersi la Juve rischiano di essere poche. Cherubini guarda già al futuro e ha avviato i primi contatti con l’entourage di Lucas, terzino della nazionale francese in rotta con Rafa Benitez. Un’idea che può prendere quota nelle prossime settimane. Attenzione anche al nome didel Genoa: il club bianconero lo sta seguendo da diverse settimane. Lo riporta Calciomercato.com.