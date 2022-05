Come racconta Gazzetta, sono tre i giocatori attualmente in rosa alla Juventus rappresentati, come Pogba, dall’agenzia One che fu di Mino Raiola e che ora ha Rafaela Pimenta come socia principale: il più importante è Matthijs de Ligt, per cui si parla di un prolungamento del contratto, ora in scadenza nel 2024. Gli altri sono Moise Kean e Luca Pellegrini, entrambi sulla lista dei possibili partenti.