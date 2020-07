Oggi pomeriggio le parole di Maurizio Sarri (16.30) e a seguire la presentazione di Andre Pirlo. Quindi, tutto sarà pronto per la festa scudetto dei bianconeri. Scrive Gazzetta: "La Lega ha previsto la cerimonia di premiazione a fine partita, intorno alle 22.30, con diretta su Sky e Dazn. Un evento in linea con le misure anti-Covid: il trofeo verrà alzato al cielo ma non ci sarà la sfilata con il bus per Torino. Sobrietà, questa è la parola". Parola che verrà rispettata, nel massimo della forma e della sostanza.