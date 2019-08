Riscaldamento, torello, partitella e lavoro tattico incentrato sulla fase difensiva: sono stati questi gli ingredienti dell'allenamento sostenuto dalla Juventus questa mattina al JTC, in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli. E' il report dell'allenamento bianconero, che prosegue: "La preparazione del big match dell'Allianz Stadium, valevole per la seconda giornata di campionato, proseguirà domani con una nuova seduta, questa volta in programma nel pomeriggio".