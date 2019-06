Your browser does not support iframes.

Continua a tenere banco la questione allenatore in casa Juventus. Nella giornata odierna, hanno preso quota i nomi di Maurizio Sarri e Pep Guardiola. Entrambi sono dati vicini al club bianconero per diverse ragioni. L’ex tecnico del Napoli sarebbe ad un passo dall’accordo con i campioni d’Italia ed oggi è stato avvistato a Milano, probabilmente per continuare le trattative con Fabio Paratici ed Andrea Agnelli. Il Chelsea chiede 6 milioni per lasciar partire il proprio allenatore, ma l’inserimento di Gonzalo Higuain potrebbe agevolare il trasferimento. Nel frattempo, da Londra, continuano a rincorrersi le voci sul possibile arrivo a Torino di Guardiola grazie all’intervento di Adidas. Dunque il mistero si infittisce.