Mauro Icardi è uno degli obiettivi di mercato della Juventus per la prossima stagione. L'attaccante argentino, anzi, è il nome in cima alla lista di Fabio Paratici che acquisterà un attaccante in estate. L'acquisto di un nuovo bomber è una delle promesse fatte a Maurizio Sarri che è sempre più vicino alla Juve sebbene il padre del tecnico toscano abbia sussurrato che il Chelsea non avrebbe ancora liberato l'ex Napoli . Icardi è una delle richieste di Sarri e secondo le indiscrezioni raccolte da Repubblica potrebbe arrivare addirittura gratis visto che 'Maurito' starebbe pensando di portare avanti un'azione legale contro l'Inter per mobbing.