Il giorno della verità sull'allenatore della Juventus si avvicina. Oggi Maurizio Sarri ha incontrato Marina Granovskaia per parlare del futuro ed ha confermato la sua volontà di andarsene dal club inglese. I Blues, però, vorrebbero che venisse pagata la clausola da 5 milioni di sterline, circa sei milioni di euro, per lasciar andare l'allenatore ex Napoli, in pole per la panchina della Juve. In tutto questo i tifosi bianconeri (e la borsa) sognano l'arrivo di Pep Guardiola. Il titolo bianconero ha chiuso con il botto. Il titolo bianconero ha vissuto un notevole rialzo, archiviando la giornata con il +5,11%, a quota 1,532 € per azione: è la miglior prestazione nel FTSE Mib (che ha chiuso a -0,73%). I rumors sul nuovo allenatore - con il sogno Guardiola sempre vivo e sempre più chiacchierato - tornano ad influenzare l’andamento del titolo, lievitato nelle ultime ore.



