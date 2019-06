Your browser does not support iframes.

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. Oggi è arrivato il tanto atteso annuncio con il tecnico ex Napoli che ha firmato un contratto triennale con la Vecchia Signora. La notizia del giorno che per quanto attesa ha destato comunque stupore per la scelta fatta dal club bianconero. L'annuncio arrivato nel primo pomeriggio ha catalizzato tutta la giornata e non poteva essere altrimenti. Poche ore prima erano arrivate altre parole, non importanti come quelle del comunicato bianconero ma comunque signigicative. Paul Pogba ha confermato la volontà di voler lasciare lo United. "Forse è arrivato il momento di provare un'altra avventura", ha dichiarato il francese. Dichiarazioni che non sono piaciute al club inglese.



