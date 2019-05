Quattro giorni di riposo per la Juventus che dopo aver festeggiato l'ottavo scudetto consecutivo all'Allianz Stadium tornerà ad allenarsi venerdì in vista dell'ultima partita dell'anno che non avrà niente da dire né per i bianconeri né per i blucerchiati. Mentre Massimiliano Allegri entra nella Hall of Fame del calcio italiano, la Juve cerca il suo successore. Sarri starebbe guagnando quota. Gli ultimi contatti con l'entourage del tecnico sono stati positivi e il suo nome, ad oggi, sembra davanti a tutti ma la partita non è ancora chiusa. Anzi. A Torino, intanto, è tornato Paul Pogba sia per la festa scudetto di ieri sera che per trovare vecchi amici (vedi foto nella gallery). Infine domani è in programma un'operazione al setto nasale per Cancelo che si è infortunato ieri sera contro l'Atalanta.



Nella nostra gallery tutte le notizie di giornata