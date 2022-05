Ad oggi, Paulo Dybala e il suo entourage pensano al futuro, con l'Inter che sta provando a incastrare tutte le pedine per far sì che la Joya possa trasferirsi a Milano. Sky Sport ha fatto un passo indietro, provando a mettere in fila le motivazioni che hanno portato al divorzio con la Juve. Un insieme di cose ha portato la dirigenza bianconera alla scelta: l'atteggiamento del calciatore in alcune occasioni, gli infortuni e i problemi con il procuratore.